Stellantis investit 160 millions d'euros à Rennes pour lancer en 2025 un SUV 100% électrique

Stellantis investit 160 millions d'euros à Rennes pour lancer en 2025 un SUV 100% électrique













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Stellantis va investir 160 millions d'euros sur son site de Rennes (Ille-et-Vilaine) pour lancer en 2025 un SUV compact 100% électrique sur la future plateforme STLA Médium, a annoncé jeudi le constructeur automobile franco-italo-américain. Le fabricant se servira de cet investissement pour notamment mettre en place un atelier d'assemblage batteries ainsi qu'un autre dédié à l'injection plastique, le premier dans une usine française de Stellantis, a dit le groupe dans un communiqué. La voiture - nom de code CR3 - succédera à l'actuelle C5 Aircross proposée aujourd'hui en motorisations essence, diesel et hybride. Prié de dire si le nouveau véhicule serait disponible dans d'autres motorisations que le 100% électrique, le directeur général Carlos Tavares a répondu à la presse: "En principe non". Stellantis, qui compte ne vendre que des voitures électriques en Europe en 2030, avait annoncé en juillet un investissement de 20 millions d'euros pour relancer en interne dans son usine d'assemblage de Rennes l'injection plastique de pare-chocs sur la voiture, comme le fait déjà Fiat. (Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)