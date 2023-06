Stellantis investit 100 millions d'euros dans 10 start-up et un fonds US

PARIS (Reuters) - Stellantis a annoncé jeudi que son fonds de capital-risque Stellantis Ventures avait investi environ 100 millions d'euros dans dix start-up et un fonds axés sur les innovations dans la mobilité de demain et l'aide à la transition énergétique. Le troisième constructeur automobile mondial par le chiffre d'affaires a lancé l'an dernier Stellantis Ventures doté d'un montant initial de 300 millions d'euros. "Nous avons utilisé à ce jour environ un tiers de notre dotation", a dit le directeur du fonds Adam Bazih au cours d'une téléconférence de presse. Il a ajouté que Stellantis utiliserait dès cette année des produits issus du développeur d'intelligence artificielle et d'aides à la conduite Nauto, du fournisseur de guides numériques tout terrain Trails Offroad et du développeur de vélos électriques connectés Beweelsociety. Les produits issus des autres projets financés par le fonds, à la fois aux Etats-Unis et en Europe, entreront dans l'écosystème de Stellantis à compter de 2024, a-t-il ajouté. Parmi eux ceux de la start-up californienne Lyten spécialisée dans les batteries au lithium-soufre, objet d'un investissement annoncé séparément fin mai. Le nom du fonds mobilité dans lequel Stellantis Ventures a également investi n'a pas été dévoilé pour des raisons de procédure réglementaire. Adam Bazih a simplement précisé qu'il était basé aux Etats-Unis. (Reportage Gilles Guillaume, avec Giulio Piovaccari à Milan, édité par Blandine Hénault)