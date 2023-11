Stellantis inaugure son premier hub d'économie circulaire à Turin

PARIS (Reuters) - Stellantis a inauguré jeudi son premier hub dédié à l'économie circulaire à Turin en Italie afin d'accélérer ses activités de reconditionnement et de recyclage qui doivent représenter un chiffre d'affaires supérieur à deux milliards d'euros d'ici 2030. Ce nouveau centre, situé dans le complexe industriel Stellantis de Mirafiori, accueillera dans un premier temps des activités de remanufacture de moteurs, de boîtes de vitesse et de batteries électriques haute tension ainsi que de reconditionnement et de déconstruction de véhicules, a indiqué le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA dans un communiqué. "Les principaux objectifs (...) sont de prolonger la durée de vie des véhicules et des pièces détachées. Et, lorsque cela n'est plus possible, les matières qui sont collectées pour l'activité remanufacture et issues de la déconstruction des véhicules hors d'usage seront recyclées afin d'être réinjectées dans le processus de production de nouveaux véhicules et de pièces détachées", a-t-il ajouté. L'industrie automobile mondiale cherche plus que jamais à sécuriser ses approvisionnements de matières premières dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques accrues. Le hub de Turin, conçu également comme un instrument dans la lutte contre le réchauffement climatique - Stellantis veut devenir une entreprise neutre en carbone en 2038 - est doté d'un investissement de 40 millions d'euros et doit employer 550 personnes d'ici 2025. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)