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Stellantis étend son partenariat avec Vulcan Energy et en devient actionnaire

Stellantis étend son partenariat avec Vulcan Energy et en devient actionnaire

24 juin (Reuters) - Stellantis NV:

* ÉTEND SON PARTENARIAT AVEC VULCAN ENERGY ET DEVIENT ACTIONNAIRE DE CETTE SOCIÉTÉ DE PRODUCTION DE LITHIUM DÉCARBONÉ

* STELLANTIS DEVIENDRA LE DEUXIÈME ACTIONNAIRE DE VULCAN

* LA DURÉE DE L'ACCORD INITIAL EST PORTÉE À 10 ANS

* ENTRÉE DE STELLANTIS DANS LE CAPITAL DE VULCAN POUR UN MONTANT DE 50 MILLIONS D'EUROS

* CET INVESTISSEMENT EST DESTINÉ À SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION PRÉVU PAR VULCAN DE SON GISEMENT DE SAUMURE SITUÉ DANS LA HAUTE VALLÉE DU RHIN EN ALLEMAGNE Texte original: https://bit.ly/3NgF9Eo Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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