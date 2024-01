Stellantis et SIXT concluent un accord pour acheter jusqu’à 250.000 véhicules

16 janvier (Reuters) - Stellantis NV: * SIXT ET STELLANTIS CONCLUENT UN ACCORD POUR ACHETER JUSQU'À 250.000 VÉHICULES, POSANT AINSI LES BASES D'UNE NOUVELLE EXPANSION MONDIALE * JUSQU'À 250 000 VÉHICULES STELLANTIS DE DERNIÈRE GÉNÉRATION VIENDRONT ENRICHIR LA FLOTTE DE LOCATION DE SIXT EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD D'ICI 2026 * LES PREMIÈRES LIVRAISONS AURONT LIEU DÈS LE PREMIER TRIMESTRE 2024 ET SE POURSUIVRONT TOUT AU LONG DE L'ANNÉE * AU-DELÀ DES VOLUMES DÉJÀ PRÉVUS POUR 2024, DES COMMANDES SPÉCIFIQUES PEUVENT ÊTRE CONVENUES DE MANIÈRE FLEXIBLE ENTRE LES DEUX ENTREPRISES EN FONCTION DES BESOINS DE LA FLOTTE ET DE LA DEMANDE * STELLANTIS ET SIXT ÉTUDIERONT LES POSSIBILITÉS DE COOPÉRATION DANS DIFFÉRENTES RÉGIONS DU MONDE, Y COMPRIS MOBILISIGHTS, L'ENTITÉ DATA AS A SERVICE (DAAS) DE STELLANTIS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)