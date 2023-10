Stellantis et Samsung SDI vont construire une 2e gigafactory aux USA pour 3,02 milliards d'euros

(Reuters) - Stellantis et Samsung SDI ont annoncé mercredi la construction de leur deuxième usine commune de batteries pour véhicules électriques dans l'Etat d'Indiana aux Etats-Unis, pour un investissement de 3,2 milliards de dollars (3,02 milliards d'euros). Avec cette seconde usine, la Gigafactory Starplus Energy, devrait atteindre une capacité de production annuelle combinée de 67 gigawattheures (GWh) dès 2027, a indiqué Stellantis dans un communiqué. Samsung SDI a déclaré le mois dernier vouloir investir 2,7 milliards de wons (189,64 milliards d'euros) dans le projet, déjà lancé par la construction d'une première usine commune dont la production devrait démarrer au premier trimestre 2025. Cette annonce rentre dans le plan stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis qui compte cesser la production de moteurs thermiques pour les véhicules particuliers en Europe d'ici 2030. Aux Etats-Unis, elle vise 50% de véhicules particuliers et pick-up à la même échéance. (Rédigé par Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)