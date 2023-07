Stellantis et NioCorp signent une lettre d'intention sur les terres rares

PARIS (Reuters) - Stellantis et le groupe minier canadien NioCorp ont signé jeudi une lettre d'intention en vue d'un accord sur l'approvisionnement en terres rares, essentielles pour les véhicules électriques. "En travaillant avec des partenaires comme NioCorp, nous franchissons une nouvelle étape en vue de décarboner la mobilité et garantir l'approvisionnement stratégique en matières premières, nécessaire pour atteindre nos objectifs d'électrification", a déclaré Maxime Picat, directeur Achats et supply chain de Stellantis, dans un communiqué. La lettre d'intention signée par les deux entreprises prévoit la signature d'un accord définitif pour l'approvisionnement sur une durée de dix ans de quantités spécifiques d'oxydes de terres rares magnétiques. Les terres rares, essentielles à de nombreux éléments de haute technologie, sont utilisées dans la fabrication des véhicules électriques, des éoliennes, des appareils électroniques portables, ou encore des microphones et haut-parleurs. "Rien ne garantit qu'un accord engageant sera conclu", est-il toutefois indiqué dans le communiqué. (Rédigé par Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)