Stellantis et Koç Holding renforcent leur coentreprise Tofas en Turquie
1er mars (Reuters) -
* STELLANTIS ET KOÇ HOLDING RENFORCENT LEUR COENTREPRISE TOFAS ET LEUR PARTENARIAT EN TURQUIE
* ATTRIBUERA À TOFAS UNE NOUVELLE PRODUCTION DU FOURGON K0, EN VERSION VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER DE TAILLE MOYENNE ET EN VOITURE PARTICULIÈRE
* LA MISE EN PRODUCTION DU MODÈLE, DÉCLINÉ POUR CINQ MARQUES (PEUGEOT, CITROËN, OPEL, VAUXHALL, FIAT), EST ATTENDUE À PARTIR DE 2025
* LA PRODUCTION ACTUELLE DU DOBLO DEVRAIT SE POURSUIVRE JUSQU'AU DÉBUT DES TRAVAUX SUR LES LIGNES DE PRODUCTION DU MODÈLE "K0" EN JUILLET 2023
* LE PROJET ACTUEL DE FIAT EGEA/TIPO SERA PROLONGÉ JUSQU'À LA FIN DE 2025
* DANS LE CADRE DE CET ACCORD STRATÉGIQUE CONCLU AUJOURD'HUI, TOFAS SE PORTERA ACQUÉREUR DE L'INTÉGRALITÉ DU CAPITAL DE STELLANTIS OTOMOTIV PAZARLAMA A.S., LA SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE STELLANTIS EN TURQUIE
* PAR LA SUITE, TOUTES LES MARQUES STELLANTIS DISPONIBLES EN TURQUIE, À SAVOIR ALFA ROMEO, FIAT, CITROËN, DS AUTOMOBILES, JEEP(R), MASERATI, OPEL ET PEUGEOT, SERONT DISTRIBUÉES PAR TOFAS
* LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EST PRÉVUE POUR LE DEUXIÈME SEMESTRE 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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