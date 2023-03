Stellantis et Koç Holding renforcent leur coentreprise Tofas en Turquie

1er mars (Reuters) - * STELLANTIS ET KOÇ HOLDING RENFORCENT LEUR COENTREPRISE TOFAS ET LEUR PARTENARIAT EN TURQUIE * ATTRIBUERA À TOFAS UNE NOUVELLE PRODUCTION DU FOURGON K0, EN VERSION VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER DE TAILLE MOYENNE ET EN VOITURE PARTICULIÈRE * LA MISE EN PRODUCTION DU MODÈLE, DÉCLINÉ POUR CINQ MARQUES (PEUGEOT, CITROËN, OPEL, VAUXHALL, FIAT), EST ATTENDUE À PARTIR DE 2025 * LA PRODUCTION ACTUELLE DU DOBLO DEVRAIT SE POURSUIVRE JUSQU'AU DÉBUT DES TRAVAUX SUR LES LIGNES DE PRODUCTION DU MODÈLE "K0" EN JUILLET 2023 * LE PROJET ACTUEL DE FIAT EGEA/TIPO SERA PROLONGÉ JUSQU'À LA FIN DE 2025 * DANS LE CADRE DE CET ACCORD STRATÉGIQUE CONCLU AUJOURD'HUI, TOFAS SE PORTERA ACQUÉREUR DE L'INTÉGRALITÉ DU CAPITAL DE STELLANTIS OTOMOTIV PAZARLAMA A.S., LA SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE STELLANTIS EN TURQUIE * PAR LA SUITE, TOUTES LES MARQUES STELLANTIS DISPONIBLES EN TURQUIE, À SAVOIR ALFA ROMEO, FIAT, CITROËN, DS AUTOMOBILES, JEEP(R), MASERATI, OPEL ET PEUGEOT, SERONT DISTRIBUÉES PAR TOFAS * LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EST PRÉVUE POUR LE DEUXIÈME SEMESTRE 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)