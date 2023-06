Stellantis et Foxconn créent une JV dans les puces pour voitures connectées

Stellantis et Foxconn créent une JV dans les puces pour voitures connectées













PARIS, 20 juin (Reuters) - Stellantis et Foxconn ont annoncé mardi la création d'une co-entreprise pour renforcer la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs avancés pour les véhicules électriques et connectés. La co-entreprise, nommée SiliconAuto et basée aux Pays-Bas, sera détenue à parts égales par le troisième constructeur automobile mondial par le chiffre d'affaires et par le géant taïwanais des semi-conducteurs, ont dit les deux groupes dans un communiqué commun. La production doit commencer à partir de 2026. "Stellantis va bénéficier d'une solide chaîne d'approvisionnement en composants essentiels, ce qui est fondamental pour soutenir la rapidité de la transformation software de nos produits", a ajouté Ned Curic, Chief Technology Officer de Stellantis, cité dans le communiqué. La JV approvisionnera "STLA Brain", la nouvelle architecture électrique/électronique et logicielle de Stellantis qui permettra des mises à jour à distance des véhicules, mais aussi des clients tiers, ont précisé les deux groupes. Stellantis et Foxconn ont déjà ensemble une autre co-entreprise, "Mobile Drive", pour développer des semi-conducteurs pour les cockpits dits intelligents. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)