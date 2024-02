Stellantis : En janvier, les volumes progressent de 17,6% sur le marché européen















8 février (Reuters) - Stellantis NV: * AU COURS DU PREMIER MOIS DE L'ANNÉE, STELLANTIS CONFIRME LA TENDANCE POSITIVE DES VENTES * DÉPASSE LA TENDANCE POSITIVE DE 2023 DANS LE CLASSEMENT DES VENTES TOTALES DU MARCHÉ EUROPÉEN, EN AUGMENTANT EN JANVIER À LA FOIS EN PART DE MARCHÉ (19,7%, + 0,9 POINTS DE POURCENTAGE PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE) ET EN VOLUMES (+17,6%) * LA FRANCE, L'ALLEMAGNE, L'ITALIE ET LE ROYAUME-UNI ENREGISTRENT UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES, TANDIS QUE LES PAYS-BAS, LE PORTUGAL ET D'AUTRES PAYS EUROPÉENS PROGRESSENT TOUS D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE * PRO ONE: PART DE MARCHÉ DE PLUS DE 31% (+1,8 P.P. PAR RAPPORT À LY) ET UNE AUGMENTATION DES VOLUMES DE 20,6% * SUR LE MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À BATTERIE (BEV), STELLANTIS ENREGISTRE UNE AUGMENTATION DE 20% PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE, AVEC UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DANS PRESQUE TOUS LES PAYS * EST EN PASSE DE DOUBLER SON OFFRE DE MODÈLES TOUT ÉLECTRIQUES EN EUROPE D'ICI À LA FIN DE L'ANNÉE Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)