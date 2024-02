Stellantis : Elkann s'est entretenu avec le ministre italien de l'Economie

Stellantis : Elkann s'est entretenu avec le ministre italien de l'Economie













MILAN, 6 février (Reuters) - John Elkann, le président de Stellantis, s'est entretenu mardi à Rome avec le ministre de l'Economie Giancarlo Giorgetti, a dit un porte-parole de la société, alors que le gouvernement de Giorgia Meloni se plaint de l'attitude du groupe automobile issu d'une fusion entre PSA et Fiat il y a trois ans. Rome a accusé ces dernières semaines Stellantis d'agir parfois contre l'intérêt national italien. Lundi, la présidente du Conseil, Georgia Meloni, a qualifié de "bizarres" les critiques du directeur général du groupe, Carlos Tavares, qui a reproché à son gouvernement de ne pas soutenir suffisamment l'industrie automobile. Un porte-parole de Stellantis a déclaré que John Elkann s'était entretenu avec Giancarlo Giorgetti, ainsi que le président de la République Sergio Mattarella et le gouverneur de la Banque d'Italie Fabio Panetta, dans le cadre de rencontres institutionnelles régulières qu'il tient environ tous les six mois. John Elkann a parlé des activités de Stellantis en Italie, confirmé les projets industriels en cours et son engagement à poursuivre les discussions avec le gouvernement, les syndicats et les fournisseurs pour augmenter la production automobile en Italie, a dit le porte-parole du groupe. Le président de Stellantis John Elkann a réfuté lundi tout projet de fusion avec un autre constructeur automobile, en réponse aux informations de la presse italienne ce week-end selon lesquelles la France envisagerait une fusion avec le concurrent Renault. (Giulio Piovaccari, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)