Stellantis discute d'une prise de participation majoritaire dans 2L Logistics

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Stellantis a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives avec 2L Logistics en vue d'une prise de participation majoritaire au capital du spécialiste de la logistique automobile. L'opération doit permettre au constructeur automobile franco-italo-américain de renforcer la performance opérationnelle de son activité de distribution et de logistique véhicules après les perturbations liées à la pandémie de COVID-19 et à la pénurie de semi-conducteurs. Interrogé sur les termes financiers de l'opération, Stellantis n'a pas souhaité faire de commentaire. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey)