Stellantis dévoile son premier pickup électrique Ram 1500 REV 2025

par David Shepardson NEW YORK, 5 avril (Reuters) - Stellantis NV a dévoilé mercredi son premier pickup électrique Ram, qui devrait être mis sur le marché à la fin de l'année 2024 et qui constitue un élément clé de la stratégie d'électrification du constructeur franco-italien. Le Ram 1500 REV 2025, présenté au salon de l'automobile de New York qui se tient jusqu'au 16 avril, aura une autonomie de 500 miles (environ 804 km) grâce à un bloc-batterie optionnel plus important de 229 kilowatts. Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, a fixé des objectifs ambitieux pour réduire de moitié les émissions du groupe d'ici à 2030. Il vise notamment 100% de ventes de voitures en Europe et 50% de ventes de voitures et de véhicules utilitaires légers aux États-Unis qui fonctionnent à l'électricité d'ici la fin de la décennie. (Reportage David Shepardson ; Version française Kate Entringer)