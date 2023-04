Stellantis : Des durées de leasing plus longues en réponse à la hausse des taux

Stellantis : Des durées de leasing plus longues en réponse à la hausse des taux













par Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari PARIS/MILAN, 4 avril (Reuters) - Stellantis, qui a finalisé la simplification des entités financières héritées en Europe de PSA, Opel et FCA, allonge actuellement la durée du leasing pour aider ses clients particuliers à acquérir leur voiture dans le contexte actuel de renchérissement des taux d'intérêt. "La hausse des taux d'intérêt est un défi", a dit mardi Philippe de Rovira, directeur des Sociétés affiliées du constructeur automobile franco-italo-américain au cours d'une téléconférence de presse. "Un des moyens de maintenir la capacité des clients particuliers d'acheter des voitures est de prolonger certains contrats de leasing, en les faisant passer typiquement de trois à quatre ans." En étalant le coût d'utilisation d'un véhicule sur une durée plus longue, le loyer mensuel peut rester similaire malgré la hausse des taux et l'augmentation du prix des voitures. Stellantis a également annoncé la finalisation des accords présentés en décembre 2021, maintenant que les autorités antitrust et les régulateurs de marché ont donné leur feu vert. Le entités financières à réduire coûts, systèmes informatiques: désormais pôle unifié sociétés financement, particuliers, Santander (SNA.MC) > et BNP Paribas selon les pays, renommé Stellantis Financial Services, et une seule société de leasing opérationnel pour les flottes et les professionnels, Leasys, issue de la consolidation de Leasys et Free2move Lease, en JV avec Crédit Agricole. Grâce à une structure moins complexe, Stellantis entend pouvoir proposer des "offres sur mesure" à ses clients, a poursuivi Philippe de Rovira. Dans un contexte marqué par un durcissement de l'accès au crédit et par des turbulences financières, la présence de grandes banques dans le montage final doit aussi l'aider à maintenir une offre compétitive. "Nous sommes toujours en JV avec trois banques de premier plan (...) et ce n'est pas un secret que ces banques ont toujours eu des conditions de financement meilleures que celles auxquelles un constructeur automobile peut avoir accès", a ajouté le directeur des Sociétés affiliées de Stellantis. L'objectif du groupe est de devenir le leader européen de la location avec un parc automobile d'un million de véhicules d'ici 2026, et de doubler son revenu bancaire net d'ici 2030 à 5,8 milliards d'euros. Ce dernier objectif sera atteint grâce aussi à la création d'une captive aux Etats-Unis via l'acquisition fin 2021 de First Investors. Stellantis a également simplifié ses activités en Chine au premier trimestre 2023, avec une seule société de financement et une seule société de location opérationnelle, toutes deux détenues à 100%. Interrogé sur l'incertitude née des récentes crises bancaires, Philippe de Rovira a répondu qu'elle n'affectait pas les objectifs long terme de ses activités de financement. Il a ajouté que le principal sujet à l'heure actuelle était de pouvoir livrer le portefeuille de commandes record accumulé au fil des pénuries de composants. (Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, édité par Kate Entringer)