Stellantis: Demande d'analyse approfondie au Brésil, FCA et PSA confiants

PARIS (Reuters) - PSA et FCA se sont déclaré confiants lundi de voir le Brésil confirmer son feu vert sans restriction à leur projet de fusion, malgré la demande d'analyse approfondie faite sur place.

Début novembre, l'autorité de la concurrence brésilienne, le Conseil administratif de défense économique (CADE), avait donné son feu vert à l'opération devant donner naissance au groupe Stellantis. En droit brésilien, ce feu vert devait devenir définitif quinze jours plus tard.

"FCA et PSA prennent note de la demande d'analyse approfondie de la fusion par un conseiller judiciaire du CADE, cette démarche étant de plus en plus habituelle (...) et ne constituant pas un jugement sur le bien-fondé ou une rectification de la décision d'approbation sans restriction prise par la surintendance générale", ont expliqué les deux groupes dans une déclaration transmise à Reuters.

PSA et FCA ont ajouté qu'ils entendaient fournir "toutes les informations qui pourraient être requises par (le) CADE" et se sont dit confiants dans la confirmation de la décision d'approuver l'opération.

Il ne reste plus que quelques feux verts antitrust à obtenir pour que le projet de mariage devienne réalité. Les deux constructeurs espèrent conclure d'ici la fin du premier trimestre 2021.

