Stellantis : Chiffre d'affaires en hausse de 14% au premier trimestre malgré les puces et le coronavirus

Crédit photo © Reuters

par Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari

PARIS/MILAN (Reuters) - Stellantis a fait état mercredi d'une hausse de 14% de son chiffre d'affaires proforma au premier trimestre, la demande pour ses modèles les plus rentables en Europe et sur le continent américain ayant éclipsé l'impact de la pénurie de puces et de l'épidémie de coronavirus.

Le groupe, né en janvier de la fusion entre PSA et FCA, a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 36,999 milliards d'euros.

Ses ventes combinées en volume ont progressé de 12% à 1,618 million de véhicules malgré la perte en production de 190.000 unités liée à la crise des puces.

Au cours d'une téléconférence, le directeur financier Richard Palmer a indiqué s'attendre à un impact plus lourd encore au deuxième trimestre, mais à une amélioration sur la seconde partie de l'année.

Il a ajouté que cette crise n'avait pas freiné le rapprochement entre PSA et FCA et que le nouveau groupe était en ligne avec ses objectifs de synergies.

"Le plan d'intégration avance extrêmement positivement, c'est un secteur dur et nos équipes sont habituées à gérer la complexité", a dit Richard Palmer.

Il s'attend toutefois à ce que l'impact de la pénurie sur le secteur automobile mondial déborde un peu sur 2022.

(Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)