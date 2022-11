Stellantis : CA +29% au T3, supérieur aux attentes !

PARIS, 3 novembre (Reuters) - Stellantis a fait état jeudi d'une forte hausse de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à la progression de ses livraisons et des prix de ses voitures, ainsi qu'à des effets de changes favorables liés au dollar américain et au real brésilien.

Le troisième constructeur automobile mondial par le chiffre d'affaires, né de la fusion entre PSA et FCA, a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires net de 42,1 milliards d'euros et confirmé au passage ses objectifs annuels.

Selon un consensus réalisé par Reuters, les analystes attendaient en moyenne 40,94 milliards d'euros. (Gilles Guillaume, avec Giulio Piovaccari à Milan, édité par Sophie Louet)