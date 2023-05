Stellantis aura besoin d'une ou deux gigafactory de plus aux Etats-Unis, dit Tavares

BILLY-BERCLAU-DOUVRIN, Pas-de-Calais (Reuters) - Stellantis aura besoin d'une gigafactory supplémentaire aux Etats-Unis, voire de deux, pour atteindre son objectif mondial de 400 GWh de capacités, a déclaré mardi Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis. "Nous savons que nous allons avoir besoin d'une troisième, voire d'une quatrième usine (de batteries). Évidemment que l’IRA (Inflation Reduction Act) crée des conditions très favorables à ces investissements", a déclaré Carlos Tavares qui s'exprimait devant la presse lors de l’inauguration de la première gigafactory française et européenne d'Automotive Cells Company (ACC). ACC a inauguré mardi la gigafactory de Billy-Berclau-Douvrin (Pas-de-Calais), premier des quatre sites de la future "vallée de la batterie" électrique. Stellantis a déjà annoncé deux gigafactories en Amérique du Nord (une aux Canada, et une aux Etats-Unis). Le groupe vise en tout 400 GWh de capacités en 2030 à l’échelle mondiale. Il a également annoncé trois projets de gigafactory en Europe pour une capacité totale de 120 GWh. (Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)