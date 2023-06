Stellantis arrête la production de boîtes manuelles en Autriche, 300 postes affectés

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Stellantis a informé les syndicats et les autorités autrichiennes de son intention d'arrêter progressivement la production de boîtes de vitesse manuelles à Vienne-Aspern, a déclaré mercredi un porte-parole du groupe automobile, conséquence de la bascule des voitures vers l'électrique. Le constructeur né de la fusion entre PSA et FCA va maintenant engager des discussions pour accompagner les 300 salariés du site autrichien, a ajouté ce porte-parole, confirmant une information d'APA (Austria Presse Agentur). L'usine autrichienne, héritée d'Opel, produit des boîtes manuelles à six vitesses, une technologie en déclin avec l'essor des transmissions automatiques pour véhicules électriques ou hybrides. La production des boîtes manuelles continuera en revanche sur le site français de Valenciennes (Nord). Lors de la création de Stellantis, le groupe avait promis qu'aucune usine ne fermerait ses portes suite à la fusion. Interrogé sur ce point, le porte-parole du constructeur a répondu que c'était toujours vrai mais que la fermeture d'Aspern s'expliquait par des raisons conjoncturelles liées à l'électrification. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey)