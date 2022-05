Stellantis annonce une hausse de 12% de son CA au premier trimestre

MILAN (Reuters) - Le constructeur automobile Stellantis a déclaré jeudi que son chiffre d'affaires net avait augmenté de 12% au premier trimestre de cette année, soutenu par des prix et un mix de véhicules solides, mais aussi par des effets de change favorables.

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 41,5 milliards d'euros sur la période janvier-mars, contre 37,0 milliards d'euros pro forma un an plus tôt.

Ce résultat est supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 36,9 milliards d'euros, selon un consensus Reuters.

Le groupe, dont les marques comprennent Peugeot, Fiat, Jeep, Opel et Maserati, a confirmé ses prévisions pour 2022.

"Malgré les difficultés d'approvisionnement et les effets de l'inflation, nous confirmons notre objectif annuel de marge opérationnelle courante à deux chiffres et de cash-flow positif, soutenu par une bonne dynamique produit et des partenariats stratégiques solides", a déclaré le directeur financier Richard Palmer dans un communiqué.

Le volume des ventes a toutefois chuté de 12% au cours du trimestre, principalement en raison de l'impact des commandes de semi-conducteurs non honorées, a déclaré le quatrième constructeur automobile mondial.

L'approvisionnement en semi-conducteurs devrait s'améliorer progressivement cette année et continuer en 2023, a indiqué Richard Palmer lors d'une conférence de presse.

"Mais honnêtement, je ne peux pas donner une date à laquelle ils (les problèmes d'approvisionnement) seront résolus", a-t-il ajouté.

