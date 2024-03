Stellantis annonce un investissement de 5,6 MdsE en Amérique du Sud

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Stellantis a annoncé mercredi un investissement de 5,6 milliards d'euros en Amérique du Sud entre 2025 et 2030, qu'il a décrit comme le plus important dans le secteur automobile dans la région. "Cette annonce renforce notre confiance et notre engagement dans l'avenir de l'industrie automobile sud-américaine, et constitue une réponse au contexte commercial favorable qui y prévaut", a déclaré dans un communiqué le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares. Le constructeur automobile a précisé que cet investissement soutiendrait plus de 40 nouveaux produits, le développement et la production de technologies de décarbonation, ainsi que de nouvelles opportunités commerciales. (Rédigé par Diana Mandiá)