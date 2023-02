Stellantis annonce un investissement de 155 M$ dans l'Indiana

28 février (Reuters) - Stellantis NV: * STELLANTIS ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE 155 MILLIONS DE DOLLARS DANS TROIS USINES DE L'INDIANA POUR SOUTENIR SES OBJECTIFS EN MATIÈRE D'ÉLECTRIFICATION EN AMÉRIQUE DU NORD * PRÉVOIT DE LOCALISER LA PRODUCTION DE SES NOUVEAUX MODULES DE PROPULSION ÉLECTRIQUE (EDM) À KOKOMO * PLUS DE 265 EMPLOIS SERONT PRÉSERVÉS * DES INVESTISSEMENTS SERONT RÉALISÉS DANS LES USINES INDIANA TRANSMISSION, KOKOMO TRANSMISSION ET KOKOMO CASTING * L'ENSEMBLE DE CES INVESTISSEMENTS SOUTIENT L'OBJECTIF DE STELLANTIS ÉNONCÉ DANS SON PLAN STRATÉGIQUE DARE FORWARD 2030 : ATTEINDRE UNE NEUTRALITÉ CARBONE L'HORIZON 2038