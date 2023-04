Stellantis alloue la production de ses fourgons électriques à son centre de Mangualde

Stellantis alloue la production de ses fourgons électriques à son centre de Mangualde













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Stellantis a annoncé vendredi avoir alloué la production de ses fourgons électriques à son centre de Mangualde, au Portugal. Le centre de production de Mangualde devient ainsi la première usine d'assemblage au Portugal à produire des fourgons compacts entièrement électriques en grande série pour Citroën, Fiat, Opel et Peugeot d'ici 2025. "Nous sommes fiers d'annoncer que Mangualde entrera dans une nouvelle ère avec la production d'une grande série de fourgonnettes électriques à batterie au Portugal, afin d'apporter les solutions indispensables à nos clients professionnels", a déclaré Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, dans un communiqué. Le constructeur automobile prévoit d'investir plus de 30 milliards d'euros d'ici 2025 pour électrifier sa gamme de véhicules et augmenter son contenu logiciel afin de rattraper ses rivaux, notamment Tesla. (Reportage Chandni Shah et Maria Ponnezhath; version française Camille Raynaud)