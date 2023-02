Stellantis affiche un bénéfice opérationnel en hausse en 2022

22 février (Reuters) - Stellantis a fait état mercredi d'un bénéfice opérationnel ajusté pour 2022 en hausse de 29% à 23,32 milliards d'euros, soutenu par la bonne performance de tous les segments, et dit viser une marge opérationnelle ajustée à deux chiffres en 2023. Le groupe, né en janvier 2021 de la fusion entre PSA et FCA, a connu une augmentation de 41% des ventes mondiales de véhicules électriques à batterie (BEV) d'une année sur l'autre, pour atteindre 288.000 véhicules en 2022. Le quatrième constructeur automobile mondial a également annoncé que le conseil d'administration avait approuvé un programme de rachat d'actions pour une valeur maximale de 1,5 milliard d'euros, à exécuter d'ici la fin de 2023. (Rédigé par Diana Mandiá)