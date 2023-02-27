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Stellantis acquiert une participation de 14,2% au capital de McEwen Copper

Stellantis acquiert une participation de 14,2% au capital de McEwen Copper

27 février (Reuters) - Stellantis NV:

* STELLANTIS ANNONCE UN INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE DANS LE CUIVRE EN ARGENTINE

* RENOUVELLE SON ENGAGEMENT D'ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI 2038

* ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE $155 MLNS DANS LA SOCIÉTÉ MCEWEN COPPER POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE PRÉVISIONNELLE EN CUIVRE À COMPTER DE 2027

* ACQUIERT UNE PARTICIPATION DE 14,2% AU CAPITAL DE MCEWEN COPPER, UNE FILIALE DE LA COMPAGNIE MINIÈRE CANADIENNE MCEWEN MINING

* DEVIENT LE DEUXIÈME PLUS GRAND ACTIONNAIRE DE LA SOCIÉTÉ

* LE PROJET DE MINE DE CUIVRE DURABLE LOS AZULES SERA IMPLANTÉ EN ARGENTINE Texte original bit.ly/3EIMPh3 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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