Stellantis acquiert une participation de 14,2% au capital de McEwen Copper

27 février (Reuters) - Stellantis NV: * STELLANTIS ANNONCE UN INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE DANS LE CUIVRE EN ARGENTINE * RENOUVELLE SON ENGAGEMENT D'ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI 2038 * ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE $155 MLNS DANS LA SOCIÉTÉ MCEWEN COPPER POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE PRÉVISIONNELLE EN CUIVRE À COMPTER DE 2027 * ACQUIERT UNE PARTICIPATION DE 14,2% AU CAPITAL DE MCEWEN COPPER, UNE FILIALE DE LA COMPAGNIE MINIÈRE CANADIENNE MCEWEN MINING * DEVIENT LE DEUXIÈME PLUS GRAND ACTIONNAIRE DE LA SOCIÉTÉ * LE PROJET DE MINE DE CUIVRE DURABLE LOS AZULES SERA IMPLANTÉ EN ARGENTINE