Stellantis a une gouvernance "déséquilibrée" dit le ministre italien de l'Industrie Adolfo Urso

ROME, 2 février (Reuters) - Le constructeur automobile Stellantis a une structure d'actionnariat "déséquilibrée, absolument pas égale" entre ses actionnaires français et italiens, a déclaré vendredi le ministre italien de l'Industrie Adolfo Urso. Le conseil d'administration de Stellantis compte 11 membres : cinq choisis par son premier actionnaire Exor, la société d'investissement contrôlée par la famille italienne Agnelli, cinq représentant les actionnaires français, plus le directeur général Carlos Tavares, qui est portugais. Le ministre italien de l'Industrie avait suggéré jeudi que le gouvernement italien prenne une participation au capital de Stellantis, à l'instar de l'Etat français qui détient 6% du constructeur automobile issu de la fusion en 2021 de PSA Peugeot-Citroën (PSA) et Fiat Chrysler Automobiles (FCA). La gouvernance du groupe a été établie lors de la création de Stellantis. Rome, en conflit avec le groupe automobile au sujet des niveaux de production dans le pays, a par ailleurs annoncé 950 millions d'euros de subventions pour aider les conducteurs à opter pour des voitures moins polluantes et stimuler le secteur automobile. (Reportage Giuseppe Fonte, rédigé par Alvise Armellini, version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)