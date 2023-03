Stationner des armes nucléaires russes en Biélorussie va déstabiliser le pays, prévient Kyiv

Stationner des armes nucléaires russes en Biélorussie va déstabiliser le pays, prévient Kyiv













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le conseiller du président ukrainien Volodimir Zelensky pour la sécurité a prévenu dimanche que le projet de Moscou de stationner en Biélorussie des armes nucléaires tactiques aurait pour conséquence de déstabiliser la Biélorussie. "Le Kremlin a pris la Biélorussie en otage nucléaire", a dit sur Twitter Oleksiy Danilov, le directeur du Conseil ukrainien de sécurité et de défense. Oleksiy Danilov estime que le projet de Moscou marque une étape vers la "déstabilisation interne" de la Biélorussie. La Russie a conclu samedi un accord avec la Biélorussie pour installer sur son territoire des armes nucléaires tactiques russes. Le président russe, Vladimir Poutine, a affirmé que l'accord avec la Biélorussie ne violerait pas es engagements de Moscou en matière de non-prolifération nucléaire. Il a comparé le stationnement d'armes nucléaires tactiques russes en Biélorussie à la présence d'armes américaines en Europe. Washington a relativisé la menace, le département américain de la Défense disant n'avoir aucune indication que la Russie entendait utiliser ces armes nucléaires dans la guerre en Ukraine. L'Otan a de son côté critiqué la rhétorique nucléaire de la Russie, la qualifiant de "dangereuse et irresponsable". L'Alliance a toutefois indiqué n'y pas voir une raison de modifier sa position en matière nucléaire. "L'Otan est vigilante et suit de près la situation. Nous n'avons constaté aucun changement dans le positionnement nucléaire de la Russie qui nous amènerait à ajuster le nôtre", a déclaré le service presse de l'Otan. "La référence de la Russie au partage nucléaire de l'OTAN est totalement fallacieuse. Les alliés de l'Otan agissent dans le plein respect de leurs engagements internationaux. La Russie n'a cessé de violer ses engagements en matière de maîtrise des armements, suspendant dernièrement sa participation au traité New START." (Reportage Dan Peleschuk, version française Matthieu Protard)