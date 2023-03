Stationner des armes nucléaires russes en Biélorussie "va déstabiliser le pays", prévient Kyiv

Stationner des armes nucléaires russes en Biélorussie "va déstabiliser le pays", prévient Kyiv













KYIV, 26 mars (Reuters) - Le conseiller du président ukrainien Volodimir Zelensky pour la sécurité a prévenu dimanche que le projet de Moscou de stationner en Biélorussie des armes nucléaires tactiques aurait pour conséquence de déstabiliser la Biélorussie. "Le Kremlin a pris la Biélorussie en otage nucléaire", a dit sur Twitter Oleksiy Danilov, le directeur du Conseil ukrainien de sécurité et de défense. La Russie a conclu samedi un accord avec la Biélorussie pour installer sur son territoire des armes nucléaires tactiques russes. (Reportage Dan Peleschuk, version française Matthieu Protard)