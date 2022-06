Stade de France: Darmanin 'a la confiance' de Macron et maintient ses accusations

(.)

PARIS (Reuters) - Le ministre français de l'Intérieur a défendu mercredi lors d'une audition au Sénat l'action des forces de sécurité autour du Stade de France samedi, en marge de la finale de la Ligue des champions de football, tout en présentant ses "excuses" pour une "fête du sport" gâchée.

Gérald Darmanin, dont la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire avait assuré plus tôt dans la journée qu'il conservait "toute la confiance" du président Emmanuel Macron, a de nouveau imputé les incidents qui se sont déroulés avant le match à une "fraude massive et industrielle" aux faux billets.

"Plusieurs billets ont été dupliqués des centaines de fois, d'après le prestataire Orange : un même billet, muni du même code barre, a été dupliqué 760 fois, un autre 744 fois", selon un document présenté aux sénateurs par le ministre de l'Intérieur, lequel a souligné que les incidents n'avaient concerné que les supporters du club de Liverpool, et pas ceux du Real Madrid ou les spectateurs neutres.

"Les entrées britanniques sont les seules à avoir causé des problèmes", a-t-il insisté, rappelant le passif des clubs anglais en la matière et répétant le chiffre de "50 à 70% de faux billets" détenus par les supporters des Reds.

Gérald Darmanin a admis qu'il y avait peut-être eu un défaut d'anticipation mais il a jugé que le dispositif policier était adapté à l'événement, même s'il a été pris en défaut par l'afflux d'environ 35.000 supporters sans billets ou possédant des faux billets aux abords du stade, ainsi que par les difficultés d'acheminement liées à la grève du RER B qui dessert Saint-Denis.

FORMULAIRE DE PLAINTE EN ANGLAIS

Regrettant l'usage de gaz lacrymogène en présence d'enfants, et promettant des sanctions en cas d'usage excessif de la force, le ministre de l'Intérieur a néanmoins dit sa "confiance dans l'ensemble des personnes que j'ai l'honneur de commander".

Il a estimé que dans la confusion accentuée par des actes de délinquance, les forces de l'ordre avaient utilisé les moyens en leur possession pour éviter "le pire", "des drames d'écrasements et de bousculades".

Gérald Darmanin a assuré que les supporters qui ont été lésés, notamment ceux qui ont été agressés et dépouillés par des délinquants venus de quartiers voisins, pourraient bientôt porter plainte directement dans leur pays, afin que les agresseurs puissent faire l'objet de poursuites judiciaires.

"Je vais proposer qu'à partir de lundi, les citoyens espagnols et les citoyens britanniques puissent déposer plainte dans leur pays et je vais dépêcher des policiers français à Madrid et en Angleterre, je l'espère à Liverpool", avec des lettres types de plainte déjà rédigées en espagnol et en anglais, a-t-il dit.

Alors que l'opposition s'est emparée de l'événement pour critiquer l'action du gouvernement, et réclamer dans certains cas la démission de Gérald Darmanin ou du préfet de police de Paris, Didier Lallement, la porte-parole du gouvernement a déclaré qu'Emmanuel Macron souhaitait que toute la lumière soit faite sur ces incidents.

"Gérald Darmanin est un ministre de l'Intérieur qui a toute la confiance du président de la République", a toutefois assuré Olivia Grégoire lors du compte-rendu du conseil des ministres mercredi midi.

(Reportage Nicolas Delame, Matthieu Protard et Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)