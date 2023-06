Stabilité en vue pour les actions en Europe

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les variations devraient être limitées jeudi pour les indices boursiers en Europe après que les grandes banques centrales ont réaffirmé leur détermination à lutter contre l'inflation. Les contrats à terme laissent présager un gain de 0,01% seulement pour le CAC 40 parisien, un recul de 0,03% pour le Dax à Francfort, le FTSE à Londres et l'EuroStoxx 50. Invité au forum annuel de la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra, au Portugal, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a réaffirmé mercredi que la plupart des membres de la banque centrale américaine prévoyaient encore deux hausses de taux cette année et il n'a pas exclu un relèvement supplémentaire en juillet. "Le message était globalement un prolongement des points de vue signalés dans les commentaires précédents et la réaction du marché a été relativement modérée", a déclaré Stephen Wu, économiste à la Commonwealth Bank of Australia. La présidente de la BCE Christine Lagarde a quant à elle cimenté les anticipations d'une neuvième hausse consécutive des taux de la zone euro en juillet. Les investisseurs attendent maintenant à 12h00 GMT la première estimation de l'inflation en juin en Allemagne avant la publication vendredi de l'indice des prix PCE aux Etats-Unis. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le Dow Jones cédant du terrain face au ton offensif de la Fed sur les taux, mais le Nasdaq résistant grâce à Apple et autres géants technologiques. L'indice Dow Jones a perdu 0,22%, ou 74,08 points, à 33.852,66 points, le S&P-500 a fini quasi stable à 4.376,86 et le Nasdaq Composite a avancé de 36,08 points (0,27%) à 13.591,75 points. L'action Apple (+0,63%) a atteint un plus haut niveau historique en séance et son deuxième record de clôture d'affilée, tandis que d'autres groupes comme Tesla, Microsoft et Alphabet ont également figuré parmi les plus fortes hausses du S&P. Le fabricant de puces Nvidia n'a pas profité de cet engouement, perdant 1,8% après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles les Etats-Unis pourraient imposer de nouvelles restrictions aux exportations de puces d'intelligence artificielle (IA) vers la Chine. Après la clôture, son concurrent Micron gagnait 2%, ses résultats du troisième trimestre s'étant établis au-dessus des attentes grâce à la demande pour ses puces mémoire pour l'IA. EN ASIE Le Nikkei japonais a fini la journée sur un gain de 0,12%, le repli du yen ayant favorisé les entreprises exportatrices comme Nissan (+4,17%). Les inquiétudes concernant la faiblesse de la reprise en Chine et l'absence d'importante mesure de relance entraînent les Bourses chinoises dans le rouge, en particulier à Hong Kong, où l'indice Hang Seng perd 1,12%. CHANGES Le dollar progresse face à un panier de référence constituéde plusieurs autres grandes devises (+0,3%) et il s'affiche non loin d'un pic de plus de sept mois face au yen, les dirigeants de la Fed et de la Banque du Japon ayant confirmé à Sintra la nette divergence de leurs orientations de politique monétaire. Le gouverneur de la BoJ Kazuo Ueda y a réaffirmé qu'"il reste encore du chemin à parcourir" pour atteindre durablement une inflation de 2% assortie d'une croissance suffisante des salaires, conditions que la banque centrale a fixées pour envisager une normalisation de sa politique. TAUX Les rendements obligataires sont orientés à la hausse, profitant des anticipations de nouvelles hausses de taux. Le dix ans et deux ans américains prennent environ trois points de base à 3,7408% et 4,7472% respectivement. Dans les premiers échanges, le rendement du Bund allemand à dix ans s'octroie deux points de base à 2,333%. PÉTROLE La crainte que d'autres hausses de taux freine la demande pétrolière amène les investisseurs à prendre des bénéfices: le Brent abandonne 0,38% à 73,75 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,35% à 69,32 dollars. (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)