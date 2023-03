Stabilité en vue en Europe, le secteur bancaire reste sous tension

Stabilité en vue en Europe, le secteur bancaire reste sous tension













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable lundi à l'ouverture après la chute de vendredi liée aux déboires de SVB Financial Group alors que les autorités tentent de rassurer sur l'impact de l'effondrement de la banque américaine. Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,19% pour le CAC 40 à Paris, une progression de 0,01% pour le Dax à Francfort, une baisse de 0,02% pour le FTSE 100 à Londres et une hausse de 0,05% pour l'EuroStoxx 50. Opérant sous le nom de Silicon Valley Bank (SVB), SVB Financial Group s'est effondré en Bourse la semaine dernière après une augmentation surprise de capital destinée à combler une perte de 1,8 milliard de dollars, consécutive à la cession d'un portefeuille obligataire. Vendredi, les autorités californiennes ont annoncé la fermeture de la banque américaine et la possibilité pour les clients de retirer leurs dépôts dès ce lundi. Le Royaume-Uni, de son côté, a dit dimanche vouloir "éviter ou minimiser les dommages" liés à la chute de SVB, tandis que la secrétaire d'Etat au Trésor, Janet Yellen, a déclaré travailler en étroite collaboration avec les autorités de régulation bancaire sur le dossier tout en excluant un renflouement de la banque. La Réserve fédérale (Fed), pour sa part, s'est engagée à mettre à disposition des fonds, via un nouveau programme de financement bancaire, pour les établissements qui en auraient en besoin. Le secteur bancaire devrait cependant rester sous tension puisque les autorités de l'Etat de New York ont annoncé dimanche, à la surprise générale, la fermeture d'une autre banque, Signature Bank, troisième plus grande faillite dans l'histoire bancaire américaine, deux jours après celle de SVB. Sur le plan macroéconomique, l'agenda du jour est pratiquement vide mais les investisseurs attendent mardi de nouvelles données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis à environ une semaine de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Après les données contrastées du dernier rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis qui ont montré vendredi des créations de postes non-agricoles supérieurs aux attentes, à 311.000 en février, mais une croissance des salaires en dessous du consensus, à 4,6% sur un an, une surprise sur l'inflation pourrait raviver les craintes sur la trajectoire des taux d'intérêt, même si pour l'heure une hausse du coût du crédit n'est plus certaine au regard des déboires de SVB. En Europe, le principal rendez-vous de la semaine est la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, les craintes concernant la santé du secteur bancaire aux Etats-Unis éclipsant le rapport sur l'emploi américain. L'indice Dow Jones a cédé 1,07%, ou 345,22 points, à 31 909,64 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 56,73 points, soit 1,45%, à 3.861,59 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 199,47 points (-1,76%) à 11 138,89 points. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en repli de 1,11% à 27.832,96 points et le Topix, plus large, a reflué de 1,51% à 2.000,99 points. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a pris 1,2% et le CSI 300 a gagné 1,05%. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans reflue de plus de 15 points base, à 4,42%, loin de son pic de 5,08% touché la semaine dernière. "A la lumière des tensions dans le système bancaire, nous ne nous attendons plus à ce que le FOMC procède à une hausse des taux lors de sa prochaine réunion le 22 mars", écrivent les analystes de Goldman Sachs. "Nous avons laissé inchangé notre prévision selon laquelle le FOMC procédera à des hausses de 25 points de base en mai, juin et juillet et nous nous attendons maintenant à un taux terminal de 5,25 à 5,5%, même si nous voyons une incertitude considérable quant à la trajectoire", ajoutent ces analystes Le rendement des Treasuries à dix ans est stable, à 3,68%. En Europe, le rendement du Bund allemand à deux ans s'affiche à 3,01, en retrait de six points de base, et celui à dix ans à 2,46% (-3 points). CHANGES Le dollar recule de 0,28% lundi face à un panier de devises de référence, affecté par la perspective que la Fed se montrera moins agressive dans la remontée des taux d'intérêt après la déroute de SVB. La monnaie japonaise s'affiche à 134,41 yens pour un dollar (+0,42%), tandis que l'euro remonte à 1,0713 dollar (+0,66%). OR Le cours de l'or a bondi de plus de 1% lundi, les craintes de l'impact de SVB, la plus importante faillite bancaire américaine depuis la crise financière de 2008, ayant poussé les investisseurs vers cet actif refuge. Vers 07h30 GMT, l'or ne progressait plus que de 0,27% à 1.873,14 dollars l'once, après avoir touché un pic depuis le 3 février à 1.893,96 dollars. PÉTROLE Le marché pétrolier est soutenu par l'espoir d'un redressement de la demande en Chine et la dépréciation du dollar: le Brent gagne 0,33% à 83,05 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,31% à 76,91 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)