Stabilité en vue en Europe avec l'espoir d'un accord sur la dette américaine

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable vendredi à l'ouverture dans un contexte d'optimisme prudent sur le plafond de la dette américaine mais une salve de nouveaux indicateurs macroéconomiques pourrait influer sur la tendance. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,10% pour le CAC 40 à Paris et de 0,06% pour le Dax à Francfort. Le FTSE 100 à Londres pourrait refluer de 0,07%, tandis que l'EuroStoxx 50 est attendu en hausse de 0,12%. Concernant le relèvement du plafond de la dette américaine, Reuters a rapporté jeudi que le président démocrate Joe Biden et le "speaker" républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy étaient proches d'un accord. Côté indicateurs macroéconomiques, le marché prendra connaissance à 12h30 GMT des données sur les revenus et dépenses des ménages en avril aux Etats-Unis, une statistique qui intègre l'indice PCE des prix, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine (Fed). Un indice du moral des ménages américains et une statistique sur les commandes de biens durables aux Etats-Unis sont également à l'agenda. La veille, la croissance de l'économie américaine au premier trimestre a été revue à la hausse, le PIB ayant augmenté de 1,3% en rythme annualisé. En Europe, parmi les indicateurs du jour, figurent les ventes au détail en Grande-Bretagne pour le mois d'avril et l'enquête Insee sur le moral des ménages en France pour le mois de mai. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, le Nasdaq ayant été porté par Nvidia qui a annoncé une prévision de bénéfice trimestriel largement supérieure aux attentes. L'indice Dow Jones a cédé 0,11% à 32.764,65 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,88% à 4.151,28 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,71% à 12.698,09 points. Nvidia a bondi de 24% pour s'établir à un pic historique après avoir dit anticiper un bénéfice trimestriel supérieur de 50% aux estimations. Le fabricant de semi-conducteurs a annoncé aussi une accélération de sa production pour répondre à la demande accrue pour ses puces destinées à l'intelligence artificielle (IA). Dans le sillage de Nvidia, les principaux acteurs du secteur de l'intelligence artificielle, Microsoft et Alphabet, ont aussi engrangé des gains, de même que d'autres fabricants de semi-conducteurs, comme Advanced Micro Devices qui a pris environ 11% et Micron Technology. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 0,73% à 31.027,47 points, s'acheminant vers une septième semaine consécutive de gains, la plus longue série en cours depuis cinq ans. Le Topix, plus large, prend 0,12% à 2.148,75 points à l'approche de la clôture. Le marché japonais est notamment soutenu par la faiblesse du yen qui favorise les entreprises exportatrices. En outre, selon les données publiées ce vendredi, l'inflation dans la ville de Tokyo s'est établie en mai à 3,3%, se maintenant depuis un an au-dessus de 2% alors que le Japon a peiné pendant des décennies à faire remonter les prix et les salaires. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,3% mais devrait afficher sur l'ensemble de la semaine un repli de 1,6% alors que la Bourse de Hong Kong n'a pas ouvert ce vendredi. En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 0,47% et le CSI 300 gagne 0,1%. CHANGES/TAUX Le dollar recule de 0,15% face à un panier de devises de référence. Le billet vert reste cependant proche de son sommet de deux mois atteint jeudi et s'achemine vers une troisième semaine consécutive de gains. L'euro, en hausse de 0,18%, s'affiche 1,0738 dollar. Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, le plus sensible aux anticipations sur les taux d'intérêt, prend un peu plus d'un point de base à 4,5205% après avoir touché vendredi dans les échanges en Asie un sommet de deux mois et demi à 4,552%. Sur l'ensemble de la semaine, il gagne à ce stade 24 points de base. PÉTROLE Le marché pétrolier est affecté par les déclarations contradictoires de la Russie et de l'Arabie saoudite, Moscou ayant exclu de nouvelles réductions de l'offre de l'Opep+ lors de la réunion du 4 juin alors que Ryad a laissé entendre que de nouvelles coupes dans la production pourraient avoir lieu. Le Brent cède 0,03% à 76,28 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,24% à 72,00 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)