Stabilité en vue en Europe après les craintes sur les taux

Stabilité en vue en Europe après les craintes sur les taux













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable mardi à l'ouverture après les pertes des dernières séances liées aux craintes d'une remontée prolongée des taux d'intérêt dans le sillage de la publication du rapport sur l'emploi américain. D'après les premières indications disponibles, le Dax à Francfort devrait grappiller à l'ouverture 0,05%, le FTSE 100 à Londres pourrait avancer de 0,1% et l'indice EuroStoxx 50 est attendu en hausse de 0,12%. La séance devrait être marquée principalement par les résultats trimestriels des sociétés, dont BNP Paribas, BP ou encore PepsiCo, même si les inquiétudes sur la trajectoire des taux, ravivées par la publication vendredi des chiffres mensuels de créations d'emplois aux Etats-Unis nettement supérieurs aux attentes, sont loin d'avoir disparu. A cet égard, le discours prévu à 17h40 GMT de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), dans le cadre d'un événement organisé par l'Economic Club of Washington, est particulièrement attendu, en l'absence d'indicateurs économiques majeurs cette semaine. "Les actions ont connu une forte progression depuis le début de l'année, donc assister à l'émergence d'un trou d'air maintenant n'est pas une surprise majeure", déclaré à Reuters Kerry Craig, stratège marchés chez JPMorgan Asset Management. "C'est une semaine calme pour les données économiques à l'échelle mondiale et lorsque c'est le cas, l'incertitude sur les taux d'intérêt est le thème dominant chez les investisseurs", a-t-il ajouté. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: BNP Paribas a fait état mardi de résultats sous les attentes au quatrième trimestre mais a relevé plusieurs objectifs financiers à horizon 2025. A WALL STREET La Bourse de New York a clôturé en baisse lundi, les investisseurs jaugeant la possibilité que la Fed mette davantage de temps que prévu à amorcer une baisse de ses taux d'intérêt. Le Dow Jones a baissé de 35,85 points (-0,11%) à 33.890,16, le S&P 500 a perdu 25,44 points (-0.62%) à 4.111,04 et le Nasdaq Composite a cédé 119,51 points (-1%), à 11.887,45. Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré à l'agence Bloomberg que la statistique mensuelle sur l'emploi "signifiait probablement que nous avons encore un peu de travail". EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini mardi en repli de 0,03% à 27.685,47 points, tandis que le Topix, plus large, a avancé de 0,21% à 1.983,4 points. En Chine, le SSE Composite de Shanghai grignote 0,03% et le CSI 300 cède 0,05%. TAUX Dans les échanges en Asie, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'affiche à 3,61% contre une clôture à Wall Street à 3,63% lundi. Le deux ans, le plus sensible à l'évolution des taux, se négocie à 4,42% contre 4,45% la veille aux Etats-Unis. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar reflue de 0,19% face à un panier de devises internationales mais reste bien au-dessus de son récent plus bas à 101,55 points atteint le 3 février. L'euro progresse légèrement, à 1,0741 dollar (+0,1%). PÉTROLE Les cours pétroliers montent en réaction aux inquiétudes sur les approvisionnements après le puissant séisme qui a frappé la Turquie, un important terminal d'exportation dans le pays ayant été contraint de fermer. Le Brent gagne 1,32% à 82,06 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,44% à 75,18 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)