Stabilité en vue à Wall Street avant de nouveaux indicateurs

PARIS, 13 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue sans grand changement jeudi à l'ouverture en attendant une nouvelle mesure de l'inflation américaine et les premières publications des résultats d'entreprises, tandis que les Bourses européennes sont en recul modéré à mi-séance. Les contrats à terme signalent une ouverture en hausse de 0,1% pour le Dow Jones et quasiment inchangée pour le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,59% à 7.194,69 vers 12h25 GMT, pénalisé par le repli des groupes de luxe Kering et LVMH.

À Francfort, le Dax cède 0,01% et à Londres, le FTSE lâche 0,06%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,15%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,14% et le Stoxx 600 0,08%. Les indices européens repartent à la baisse après avoir profité la veille du chiffre conforme aux attentes des prix à la consommation aux Etats-Unis sur un an, ce qui a apaisé les craintes d'un accélération du resserrement monétaire de la Réserve fédérale. James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, a toutefois déclaré que quatre hausses des taux d'intérêt semblaient désormais nécessaires cette année pour lutter contre la flambée des prix. Après Goldman Sachs, J.P. Morgan ou encore Deutsche Bank, Wells Fargo anticipe désormais elle aussi quatre hausses des taux de la Fed à partir de mars. Les investisseurs suivront à 13h30 GMT une autre mesure de l'inflation aux Etats-Unis, les prix à la production en décembre, qui sera publiée au même moment que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ils écouteront par ailleurs l'audition, à 15h00 GMT, de Lael Brainard à la commission bancaire du Sénat en vue de sa nomination comme numéro deux de la Fed au cours de laquelle la gouverneure devrait insister sur le caractère trop élevé de l'inflation. Le coup d'envoi de la saison des publications de résultats d'entreprises pour le dernier trimestre de 2021 constitue un autre sujet d'attention pour les opérateurs de marché. Les banques américaines Citigroup, J.P. Morgan Chase et Wells Fargo seront parmi les premières à publier leurs comptes vendredi. La croissance des bénéfices trimestriels des sociétés composant le S&P-500 est estimée à 22,4%, selon des données de Refinitiv.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Dans les échanges en avant-Bourse, Delta Air Lines avance de 2,6% après avoir publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur européen de la technologie (+1%) affiche l'une des plus fortes progressions du jour, soutenu par le bénéfice record enregistré par le groupe taïwanais des semi-conducteurs TSMC. Infineon, STMicroelectronics, ASML et Soitec gagnent de 2,44% à 5,38%. Ces derniers profitent en outre d'une recommandation de Credit Suisse à "surperformance". Renault (+4%) est en tête du CAC 40 après avoir exprimé sa confiance pour 2022 grâce aux effets de sa restructuration et du renouvellement de sa gamme. Sopra Steria prend 6,90% après avoir annoncé la révision à la hausse de ses prévisions pour l'année 2021 et la nomination d'un nouveau directeur général. Les distributeurs britanniques Tesco et Marks & Spencer perdent 1,69% et 6,09% respectivement malgré la révision à la hausse de leurs prévisions annuelles, des analystes évoquant le niveau déjà élevé de leur action pour expliquer l'absence de réaction positive. ASOS, le groupe de mode en ligne, bondit de 11,16% après avoir annoncé son intention d'être coté sur le marché principal de la Bourse de Londres. Just Eat Takeaway prend 5,61% à Amsterdam après une information de l'agence Bloomberg sur une possible vente de sa filiale américaine Grubhub .

CHANGES/TAUX

L'"indice dollar", qui mesure les variations du billet vert contre un panier de devises internationales, accentue ses pertes de la veille pour atteindre un nouveau plus bas en deux mois après les données conformes aux attentes de l'inflation américaine. L'euro est de son côté en hausse, à 1,1463 dollar Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans gagne près de deux points de base à 1,7464% et son équivalent allemand est quasiment inchangé, -0,059%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent légèrement dans un contexte d'incertitude sur la demande à court terme alors que les cas de COVID-19 se multiplient dans le monde. Le baril de Brent perd 0,05% à 84,63 dollars et le brut léger américain 0,15% à 82,52 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 JANVIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 200.000 207.000 8 janvier US 13h30 Prix à la production décembre +0,4% +0,8% - sur un an +9,8% +9,6% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 36208,00 +48,00 +0,13% S&P-500 4719,50 +3,25 +0,07% Nasdaq-100 15897,25 +10,00 +0,06% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 36290,32 +38,30 +0,11% -0,13% S&P-500 4726,35 +42,90 +0,92% -0,84% Nasdaq 15188,39 +34,94 +0,23% -2,92% Nasdaq 100 15905,10 +60,97 +0,38% -2,54% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1887,68 -2,87 -0,15% -0,13% Eurostoxx 50 4310,38 -6,01 -0,14% +0,28% CAC 40 7196,15 -41,04 -0,57% +0,60% Dax 30 16009,05 -1,27 -0,01% +0,78% FTSE 7547,37 -4,35 -0,06% +2,21% SMI 12623,13 -47,34 -0,37% -1,96% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1462 1,1442 +0,17% +0,83% Dlr/Yen 114,41 114,63 -0,19% -0,56% Euro/Yen 131,16 131,14 +0,02% +0,64% Dlr/CHF 0,9110 0,9141 -0,34% -0,13% Euro/CHF 1,0445 1,0458 -0,12% +0,73% Stg/Dlr 1,3726 1,3701 +0,18% +1,46% Indice $ 94,8770 94,9150 -0,04% -1,35% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 170,2400 +0,0200 Bund 10 ans -0,0590 -0,0030 Bund 2 ans -0,5930 +0,0020 OAT 10 ans 0,2640 -0,0050 +32,30 Treasury 10 ans 1,7464 +0,0210 Treasury 2 ans 0,9191 +0,0120 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 82,52 82,64 -0,12 -0,15% +34,81% Brent 84,63 84,67 -0,04 -0,05% +28,17% (Laetitia Volga, édité par)