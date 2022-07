Sri Lanka : Ranil Wickremesinghe élu président par le Parlement

par Uditha Jayasinghe, Devjyot Ghoshal et Alasdair Pal

COLOMBO, 20 juillet (Reuters) - Le Parlement sri-lankais a élu mercredi le président par intérim Ranil Wickremesinghe comme nouveau président, dans l'espoir qu'il sorte le pays d'une grave crise économique et politique.

"Ranil Wickremesinghe a été élu comme huitième président exécutif en vertu de la Constitution", a déclaré le secrétaire général du Parlement après la fin du dépouillement.

La victoire de Ranil Wickremesinghe, à laquelle s'opposent de nombreux Sri Lankais, pourrait entraîner de nouvelles manifestations contre l'élite au pouvoir, après des mois de graves pénuries de carburant, de nourriture et de médicaments, ont déclaré plusieurs manifestants.

Son rival principal, Dullas Alahapperuma, membre du parti au pouvoir, était mieux apprécié des manifestants et de l'opposition, mais il n'avait aucune expérience de la haute gouvernance, dans un pays qui n'a presque plus de dollars pour les importations et qui a désespérément besoin d'un renflouement du Fond Monétaire international.

Les 225 membres du Parlement ont accordé 134 voix à Ranil Wickremesinghe et 82 à Dullas Alahapperuma. Un troisième candidat, Anura Kumara Dissanayaka, n'a obtenu que trois voix.

