Sri Lanka: Le président tente de calmer la crise en renvoyant son frère du ministère des Finances

COLOMBO (Reuters) - Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a écarté son frère du poste de ministre des finances lundi après avoir appelé à un gouvernement d'union, alors que les protestations contre la crise économique persistent et que des fissures apparaissent dans la coalition au pouvoir.

Le pays, criblé de dettes et dirigé par Gotabaya Rajapaksa et ses frères aux postes les plus élevés, a du mal à payer les importations de carburant et d'autres biens en raison de la pénurie de devises étrangères, entraînant des coupures d'électricité et une pénurie de biens de première nécessité.

Un remaniement ministériel a été opéré pour tenter de calmer les protestations, qui continuaient encore lundi, jusqu'à ce qu'un gouvernement complet puisse être désigné.

"Le président invite tous les partis politiques représentés au parlement à se réunir pour accepter les portefeuilles ministériels afin de trouver des solutions à cette crise nationale", a déclaré le service presse du président, appelant à un gouvernement d'unité.

"VIEUX VIN DANS UNE NOUVELLE BOUTEILLE"

Udaya Gammanpila, le chef de l'un des 11 partis politiques composant la coalition au pouvoir, a rejeté la proposition du président, qualifiant le nouveau cabinet de "vieux vin dans une nouvelle bouteille."

"Nous demandons un gouvernement intérimaire multipartite pour rétablir les services essentiels et organiser une élection parlementaire", a écrit Udaya Gammanpila sur Twitter. "Le peuple devrait décider de ses prochains dirigeants, personne d'autre."

L'indice All Share de la Colombo Stock Exchange est brièvement devenu positif après la vague d'annonces, avant de basculer de nouveau dans le rouge. Le marché a perdu environ un tiers de sa valeur cette année.

"Si ce gouvernement intérimaire est mis en place et qu'il est composé de personnes ayant une certaine crédibilité, alors nous pourrons inspirer une certaine confiance à la fois à la population et aux marchés", a déclaré Paikiasothy Saravanamuttu, directeur exécutif du centre de réflexion Centre for Policy Alternatives.

Mais il y aurait un certain mécontentement si le président restait en place, a-t-il ajouté. "Les demandes de la rue étaient que Gotabaya Rajapaksa parte. Il était la cible."

