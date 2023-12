Spotify va de nouveau supprimer des emplois, 1.500 postes concernés

Spotify va de nouveau supprimer des emplois, 1.500 postes concernés













Crédit photo © Reuters

par Supantha Mukherjee STOCKHOLM (Reuters) - Le service de streaming musical Spotify a annoncé lundi qu'il allait supprimer environ 1.500 emplois afin de réduire ses coûts, soit 17% de ses effectifs, après avoir déjà licencié 600 personnes en janvier et 200 autres en juin. À la Bourse de New York, vers 15h56 GMT, l'action Spotify prenait 8% après avoir gagné jusqu'à plus de 11% plus tôt en séance pour dépasser les 200 dollars pour la première fois depuis février 2022. Les entreprises technologiques, comme Amazon et LinkedIn, ont recommencé à licencier leurs employés après une vague de suppressions d'emplois au début de l'année. Le directeur général Daniel Ek a déclaré dans un courriel adressé à ses salariés que Spotify avait embauché davantage en 2020 et 2021 en raison de la baisse du coût du capital. Si sa production a augmenté, c'est en grande partie parce qu'elle disposait de plus de ressources, a-t-il ajouté. L'entreprise a enregistré un bénéfice au cours du troisième trimestre grâce aux hausses de prix de ses services de streaming et à l'augmentation du nombre d'abonnés dans toutes les régions. Le nombre d'auditeurs mensuels devrait atteindre 601 millions au cours du dernier trimestre 2023. Spotify encourra des charges d'environ 130 millions à 145 millions d'euros au quatrième trimestre en raison des licenciements, a déclaré la société. Le groupe a déclaré s'attendre désormais à une perte d'exploitation au quatrième trimestre comprise entre 93 millions et 108 millions d'euros, contre un bénéfice d'exploitation de 37 millions d'euros précédemment. "Selon la plupart des indicateurs, nous avons été plus productifs mais moins efficaces. Nous devons faire les deux", a commenté Daniel Ek. Le groupe affirme avoir envisagé de "procéder à des réductions moins importantes tout au long des années 2024 et 2025". "Cependant, compte tenu de l'écart entre notre objectif financier et nos coûts opérationnels actuels, j'ai décidé qu'une action substantielle visant à redimensionner nos coûts était la meilleure option pour atteindre nos objectifs", a justifié Daniel Ek. (Reportage Supantha Mukherjee, rédigé par Anna Ringstrom; version française Diana Mandiá et Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)