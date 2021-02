Spotify se lance sur 85 nouveaux marchés, plus d'un milliard de personnes à l'écoute

Crédit photo © Reuters

par Supantha Mukherjee et Kenneth Li

STOCKHOLM (Reuters) - Spotify a annoncé lundi qu'il se lancerait sur 85 nouveaux marchés dans les prochains jours, une décision qui permettra à plus d'un milliard de personnes d'accéder à son service de streaming musical.

Fondée il y a plus de dix ans, la plate-forme suédoise, qui compte actuellement 345 millions d'utilisateurs actifs par mois dans 93 pays du monde, s'étendra davantage à des marchés d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine.

"Ensemble, ces marchés représentent plus d'un milliard de personnes, dont près de la moitié utilise déjà internet, (et) certains des endroits où nous allons (nous établir), comme le Bangladesh, le Pakistan et le Nigeria, sont ceux dont le nombre d'utilisateurs croît le plus rapidement au monde", a déclaré le directeur commercial Premium de Spotify, Alex Norstrom.

Le numéro un mondial de la musique en ligne a multiplié les initiatives pour élargir sa gamme de podcasts, passée de 2,2 millions de titres contre 700.000 un an plus tôt, et également signé plusieurs accords avec Warner Bros et DC Comics.

Le premier podcast narratif, "Batman Unburied", sortira plus tard cette année. Il s'intégrera dans une série d'histoires de super-héros racontées au creux de l'oreille, de Wonder Woman au Joker.

(Version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)