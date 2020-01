Spike Lee, président du jury au prochain festival de Cannes

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le réalisateur américain Spike Lee, connu pour ses films questionnant la condition des Noirs aux Etats-Unis, présidera le jury lors de la prochaine édition du prochain festival de Cannes, ont annoncé mardi les organisateurs dans un communiqué.

Le cinéaste, lauréat en 2018 du Grand Prix du jury pour "BlacKkKlansman", s'est dit "à la fois heureux, surpris et fier" d'être ainsi distingué, mais aussi "honoré d’être la première personne de la diaspora africaine (...) à assurer la présidence du jury de Cannes et d’un grand festival".

La compétition se tiendra cette année du 12 au 23 mai.

Le réalisateur de "Do the Right Thing", "Malcom X" et "La 25e heure", succède au mexicain Alejandro G. Iñarritu.

(Simon Carraud, édité par Nicolas Delame)