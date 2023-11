Spie relève ses perspectives de croissance organique pour 2023

Spie relève ses perspectives de croissance organique pour 2023













3 novembre (Reuters) - Spie SA: * PERSPECTIVES 2023: CROISSANCE ORGANIQUE SUPÉRIEURE À +7 % (AUPARAVANT : " AU MOINS +6 % ") * PERSPECTIVES 2023 DE LA MARGE D'EBITA, DU TAUX DE DISTRIBUTION DU DIVIDEND CONFIRMÉES * SUR LES NEUFS PREMIERS MOIS L'EBITA DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2023 RESSORT À 371,8 MILLIONS D'EUROS * PRODUCTION AU T3 2023 EN PROGRESSION DE +6,3 % (+8,8 % EN ORGANIQUE) * LA MARGE D'EBITA AU T3 2023 AUGMENTE DE +50 PB PAR RAPPORT AU T3 2022 * SUR LES 9 PREMIERS MOIS, CA DE 6,259.2 MLNS D'EUROS * SUR LES 9 PREMIERS MOIS, MARGE D'EBITA À 5.9% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)