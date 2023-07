Spie relève ses objectifs 2023 de marge et de croissance organique

27 juillet (Reuters) - Spie SA a annoncé jeudi à l'occasion de la publication de ses résultats : * SPIE - EBITA AU S1: 220,0 MLNS D'EUROS, EN HAUSSE DE +16,1 % PAR RAPPORT AU S1 2022 * SPIE - RÉSULTAT NET AJUSTÉ AU S1, EN HAUSSE DE +15,1 % À 122,3 MLNS D'EUROS * SPIE - S1 PRODUCTION 4 114,0 MLNS D'EUROS, EN HAUSSE DE +9,6 % AU S1 PAR RAPPORT AU S1 2022 (+9,8 % EN ORGANIQUE) * SPIE - DETTE NETTE AU S1, HORS IMPACT DE LA NORME IFRS 16, S'EST ÉTABLIE À 1 346,8 MILLIONS D'EUROS À FIN JUIN2023, CONTRE 1 470,7 MILLIONS D'EUROS À FIN JUIN 2022 * SPIE - PERSPECTIVES 2023: CROISSANCE ORGANIQUE : AU MOINS 6% * SPIE - RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) AU S1 EST RESSORTI À 73,2 MLNS D'EUROS (CONTRE 72,5 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER SEMESTRE 2022) * SPIE - PERSPECTIVES 2023: MARGE D'EBITA ET CROISSANCE ORGANIQUE REVUES À LA HAUSSE Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Paris)