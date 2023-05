Spie installe deux tronçons de ligne à très haute tension pour Amprion en Allemagne

31 mai (Reuters) - Spie SA: * ALLEMAGNE : SPIE INSTALLE DEUX TRONÇONS DE LIGNE À TRÈS HAUTE TENSION POUR LE COMPTE D'AMPRION * INSTALLE DEUX SECTIONS DE LIGNE ÉLECTRIQUE AÉRIENNE À TRÈS HAUTE TENSION (ENVIRON 25 KM AU TOTAL) ENTRE METTERNICH ET NIEDERSTEDEM POUR AMPRION * LA LIGNE EXISTANTE ACTUELLEMENT EN SERVICE SERA ÉGALEMENT MODERNISÉE POUR PASSER D'UN NIVEAU DE TENSION DE 220 KV À 380 KV * LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ AU PREMIER TRIMESTRE 2023 ET DEVRAIENT S'ACHEVER AU TROISIÈME TRIMESTRE 2025 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)