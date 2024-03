Spie bondit après ses résultats annuels, les prévisions rassurent

PARIS, 7 mars (Reuters) - Le groupe de services multi-techniques Spie bondit jeudi matin à la Bourse de Paris, après avoir publié des résultats sur l'année meilleurs qu'attendu et des prévisions jugées rassurantes. A 09h26 GMT, Spie prenait 5,7%, sa meilleure performance depuis près de deux ans, le SBF 120 cédant au même moment 0,18%. L'Ebita du groupe a atteint 584,2 millions d'euros en 2023, supérieur de 2% au consensus, relève Jefferies, qui souligne par ailleurs que le flux de trésorerie disponible pour la période est également supérieur aux estimations, à 426,8 millions d'euros. La marge d'Ebita, qui a augmenté de 40 points de base en glissement annuel pour atteindre 6,7%, montre une capacité encourageante à répercuter les augmentations de coûts, un pouvoir de fixation des prix solide, une sélectivité et une bonne efficacité opérationnelle, estime le courtier. A lire aussi... Spie prévoit une nouvelle augmentation de sa marge d'Ebita et un ralentissement de la croissance organique en 2024, des perspectives que Jefferies qualifie de "solides" et de "rassurantes". Par ailleurs, Spie a révisé ses objectifs à moyen-terme après avoir atteint avec deux ans d'avance son objectif de marge d'Ebita pour 2025. Il table désormais sur une marge d'Ebita autour de 7% à cet horizon, contre 6,7% prévu auparavant. La croissance organique est toujours attendue à au moins 4% par en moyenne d'ici 2025. "Les prévisions révisées pour l'exercice 2025 devraient rassurer sur la croissance du groupe, tout en laissant la possibilité aux anticipations de marge d'être revues à la hausse", constate Stiefel dans une note. (Rédigé par Dagmarah Mackos, Corentin Chappron pour la version française, édité par Blandine Hénault)