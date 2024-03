Spie annonce un CA sur l'année en hausse à 8,71 MdsE

7 mars (Reuters) - Spie SA: * CA SUR L'ANNÉE EUR 8,71 MLDS VERSUS EUR 8,09 MLDS IL Y A UN AN * EBITDA SUR L'ANNÉE EUR 584,2 MLNS VERSUS EUR 511,2 MLNS IL Y A UN AN * RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE SUR L'ANNÉE EUR 344.0 MLNS VERSUS EUR 301.2 MLNS IL Y A UN AN A lire aussi... * SPIE-PERSPECTIVES: POURSUITE DE LA CROISSANCE ORGANIQUE, À UN RYTHME INFÉRIEUR À CELUI DE 2023 * FREE CASH FLOW SUR L'ANNÉE EUR 426,8 MLNS VERSUS EUR 314,7 MLNS IL Y A UN AN * DIVIDENDE PAR ACTION PROPOSÉ À EUR 0.83 VERSUS EUR 0.73 IL Y A UN AN * PERSPECTIVES 2024: POURSUITE DE LA PROGRESSION DE LA MARGE D'EBITA * PERSPECTIVES 2024: TAUX DE DISTRIBUTION DU DIVIDENDE PROPOSÉ MAINTENU AUTOUR DE 40 % DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE * PERSPECTIVES 2024: POURSUITE D'UNE STRATÉGIE M&A DYNAMIQUE FONDÉE SUR DES ACQUISITIONS BOLT-ON Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)