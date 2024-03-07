Spie annonce un CA sur l'année en hausse à 8,71 MdsE
7 mars (Reuters) - Spie SA:
* CA SUR L'ANNÉE EUR 8,71 MLDS VERSUS EUR 8,09 MLDS IL Y A UN AN
* EBITDA SUR L'ANNÉE EUR 584,2 MLNS VERSUS EUR 511,2 MLNS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE SUR L'ANNÉE EUR 344.0 MLNS VERSUS EUR 301.2 MLNS IL Y A UN AN
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* PERSPECTIVES 2024: POURSUITE D'UNE STRATÉGIE M&A DYNAMIQUE FONDÉE SUR DES ACQUISITIONS BOLT-ON Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)