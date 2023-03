Spie affiche un EBITDA 2022 en hausse à 511,2 Mln d'euros

10 mars (Reuters) - Spie SA: * FORTE PROGRESSION DE L'EBITA EN 2022 À 511,2 MEUR, EN HAUSSE DE 19,8% PAR RAPPORT À 2021 * PRODUCTION EN 2022 À 8.092,1 MEUR, EN HAUSSE DE 16,1% PAR RAPPORT À 2021 * RÉSULTAT NET AJUSTÉ EN 2022 À 301,2 MEUR, EN HAUSSE DE 23,9% PAR RAPPORT À 2021 * RÉSULTAT NET PART DU GROUP EN 2022 151,5 MEUR, BAISSE DE 10,4% PAR RAPPORT À 2021 * PERSPECTIVES 2023 - POURSUITE DE L'AMÉLIORATION DE LA MARGE D'EBITA * PERSPECTIVES 2023 - CROISSANCE ORGANIQUE : MID-SINGLE-DIGIT * PERSPECTIVES 2023 - CONCERNANT LE DIVIDENDE, LE TAUX DE DISTRIBUTION PROPOSÉ RESTERA AUTOUR DE 40 % DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE. * PERSPECTIVES 2023 - PRIORITÉ ÉLEVÉE DONNÉE AUX ACQUISITIONS BOLT-ON, QUI RESTENT AU CŒUR DU MODÈLE ÉCONOMIQUE DE SPIE * FREE CASH FLOW EN 2022, HORS IMPACT DE LA NORME IFRS16, S'EST ÉLEVÉ À 314,7 MILLION D'EUROS * UN DIVIDENDE DE 0,73 EURO PAR ACTION SERA PROPOSÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES LE 10 MAI 2023 * LA DETTE NETTE S'EST ÉTABLI À 920,1 MILLION D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)