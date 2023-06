Spectacles : L'effet de la hausse des prix des concerts sur l'inflation en question

par Dawn Chmielewski, Danielle Broadway et Sachin Ravikumar LOS ANGELES/GLASTONBURY, ANGLETERRE (Reuters) - Si la hausse des prix ralentit pour certains biens de consommation, ce n'est pas le cas des tarifs des billets de concert qui ont grimpé en flèche, au point d'alerter les économistes.

Les fans dépensent des fortunes pour voir sur scène les artistes les plus célèbres, comme Beyoncé ou encore Taylor Swift et Bruce Springsteen qui n'ont pas fait de tournée depuis des années. "Les gens sont prêts à faire des folies parce qu'ils savent qu'ils obtiendront un contenu de qualité, et qui sait quand ou si elle fera une autre tournée après celle-ci", a déclaré Mario Ihieme, un fan de Beyoncé basé à Londres. Le mois dernier, le dirigeant de Live Nation Entertainment Michael Rapino a indiqué que les ventes de billets de concert avaient grimpé de 41% au premier trimestre, avec une croissance des prix à deux chiffres. Au Royaume-Uni, environ 150.000 fans de musique ont payé 340 livres (395 euros) leur ticket pour le festival de Glastonbury où s'est produit entre autres Elton John. La hausse est telle que son effet sur l'inflation globale est désormais en question. Au Royaume-Uni, les prix des loisirs et de la culture ont augmenté de 6,8% en mai sur un an, soit la hausse la plus forte depuis 30 ans, l'effet le plus important provenant des services culturels "en particulier les droits d'entrée à des événements musicaux en direct". Aux Etats-Unis, le département du Travail ne mesure pas spécifiquement l'évolution des prix des concerts mais le taux d'inflation pour les spectacles vivants est actuellement supérieur de 2,6 points de pourcentage à l'inflation globale. L'idée que les prix des concerts ait un effet notable sur l'inflation globale ne fait toutefois pas l'unanimité. C'est une "affirmation ridicule" estime Andy Gensler, rédacteur en chef de Pollstar, une publication qui suit l'évolution de l'industrie mondiale des concerts. Les prix des billets ont certes augmenté mais peu depuis mai 2022, où l'inflation aux Etats-Unis s'élevait à 8,6%, fait-il valoir. L'effet des prix des concerts est aussi difficile à quantifier. Dans les données sur l'inflation britannique, les prix des événements sont basés sur le moment où les spectacles ont lieu, et non sur le moment où les billets sont achetés. Mais comme des artistes différents se produisent chaque mois, il est difficile de les comparer les uns aux autres, a déclaré un porte-parole de l'Office national de la statistique (ONS). "La qualité (subjective) des artistes musicaux souligne à quel point il est difficile de calculer une augmentation de prix 'propre'", a déclaré Paul Donovan, économiste en chef d'UBS Global Wealth Management. "Pour l'inflation au Royaume-Uni, les pressions pourraient persister", estime-t-il néanmoins, notant une série de concerts du chanteur Harry Styles dans le pays en juin. (Reportage Dawn Chmielewski et Danielle Broadway à Los Angeles et Sachin Ravikumar à Glastonbury ; avec la contribution de David Milliken et Sharon Kimathi à Londres ; Rozanna Latiff à Kuala Lumpur, Malaisie ; Radhika Anilkumar et Nivedita Bhattacharjee à Bangalore ; version française Nathan Vifflin et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)