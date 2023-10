SpaceX signe un accord pour le lancement de 4 satellites européens, rapporte le Wall Street Journal

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - SpaceX, la société aérospatiale d'Elon Musk, a signé un accord pour lancer en orbite jusqu'à quatre des principaux satellites européens de navigation et de communication sécurisée, a rapporté le Wall Street Journal (WSJ) lundi. La Commission européenne ainsi que les États membres de l'UE, doivent encore donner leur approbation finale à l'accord, précise le WSJ, citant des responsables. SpaceX et l'Agence spatiale européenne (ESA) ont récemment signé un accord pour deux lancements l'année prochaine, chacun transportant deux satellites Galileo, a déclaré Javier Benedicto, directeur de la navigation à l'ESA, cité par le WSJ. Selon l'accord, les satellites seront lancés par la fusée Falcon 9 de SpaceX depuis les États-Unis, a-t-il ajouté. SpaceX et la Commission européenne n'ont pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. (Reportage Gursimran Kaur à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)