SpaceX se prépare à envoyer le premier équipage civil dans l'espace

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un premier équipage entièrement civil effectuera un vol en orbite à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX, la firme fondée par Elon Musk.

Jared Isaacman, fondateur et directeur général de la société de commerce électronique Shift4 Payments, dirigera trois autres novices de l'espace pendant trois jours, de leur décollage de Cap Canaveral, en Floride, à leur amerrissage dans l'Atlantique.

Le véhicule de l'équipage, baptisé Resilience, devait décoller du Centre spatial Kennedy de la Nasa à bord de l'une des fusées Falcon 9 d'Elon Musk, avec une fenêtre de lancement ciblée de cinq heures qui s'ouvre à 20h00 heure locale (00h00 GMT) mercredi.

Les prévisions de dimanche annonçaient une probabilité de 70% de conditions météorologiques favorables au lancement, ont indiqué les organisateurs, pour un vol entièrement dirigé depuis le sol.

Les entreprises Virgin Galactic et Blue Origin ont toutes deux récemment organisé leurs premières missions d'astro-tourisme, leurs fondateurs respectifs, les milliardaires Richard Branson et Jeff Bezos, ayant tous deux participé à l'aventure. Mais ces deux vols très médiatisés étaient de taille suborbitale, envoyant leurs équipages dans l'espace et les ramenant en quelques minutes.

Le vol de SpaceX est conçu pour emmener ses quatre passagers là où aucun équipage entièrement civil n'est allé auparavant, en orbite terrestre.

Là, ils feront le tour du globe toutes les 90 minutes à plus de 27.360 km/h, soit environ 22 fois la vitesse du son. L'altitude visée est de 575 kilomètres, au-delà des orbites de la station spatiale internationale ou même du télescope spatial Hubble.

(Reportage Steve Gorman; version française Camille Raynaud)