SpaceX reporte le premier vol du système de fusée Starship

Crédit photo © Reuters

par Joe Skipper et Joey Roulette BOCA CHICA, TEXAS (Reuters) - SpaceX, la société aérospatiale d'Elon Musk, a annulé lundi le lancement très attendu de son nouveau système de fusée Starship, retardant le premier vol d'essai spatial sans équipage d'au moins deux jours. La fusée à deux étages devait initialement décoller des installations de SpaceX à Boca Chica, au Texas, au cours d'une fenêtre de lancement de deux heures qui a commencé à 8 heures EDT (12H00 GMT). Lors d'une retransmission en direct, la société spatiale californienne a annoncé pendant les dernières minutes du compte à rebours qu'elle annulait la tentative de vol pour au moins 48 heures, invoquant un problème de pressurisation dans le booster de l'étage inférieur de la fusée. Dimanche soir, Elon Musk, fondateur et directeur général de la société, a déclaré à un auditoire privé sur Twitter que la mission avait plus de chances d'être annulée que d'être lancée lundi. L'envoi du véhicule dans l'espace représenterait une étape clé dans l'ambition de SpaceX d'envoyer des humains sur la Lune et, à terme, sur Mars. Un premier vol réussi ferait instantanément du système Starship le véhicule de lancement le plus puissant de la planète. Telle qu'elle est conçue, la fusée Starship est presque deux fois plus puissante que le système de lancement spatial (SLS) de la NASA, qui a effectué son premier vol en orbite sans équipage en novembre dans le cadre de la mission Orion, un voyage de 10 jours aller-retour autour de la Lune. (Reportage Joe Skipper à Boca Chica, Texas, et Joey Roulette à Denver ; avec l'aide de Steve Gorman à Los Angeles ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)