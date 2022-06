SpaceX, la société d'Elon Musk, licencie des salariés trop critiques

par Joey Roulette et Eric M. Johnson

(Reuters) - SpaceX a licencié au moins cinq employés pour avoir rédigé et fait circuler une lettre critiquant le fondateur de la société, Elon Musk, et réclamé des mesures pour que l'entreprise soit plus inclusive, ont déclaré deux sources au fait du dossier.

SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Le New York Times a rapporté jeudi que SpaceX avait licencié des employés associés à la lettre, citant trois employés au fait de la situation, sans détailler le nombre de personnes licenciées.

La présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a indiqué dans un e-mail que la société avait enquêté et "licencié un certain nombre d'employés associés" à la lettre, selon le New York Times.

D'après le quotidien américain, l'e-mail de Gwynne Shotwell indiquait que ces employés avaient été licenciés pour avoir amené d'autres membres du personnel à "se sentir mal à l'aise, intimidés et rudoyés, et/ou en colère parce que la lettre les poussait à signer quelque chose qui ne reflétait pas leurs opinions".

Reuters n'a pu confirmer cette information de manière indépendante.

La lettre, intitulée "une lettre ouverte aux dirigeants de SpaceX", vue par Reuters, qualifie Musk de "distraction et d'embarras" pour la société.

Elle réclame que SpaceX se différencie de "la marque personnelle d'Elon (Musk)", s'assure que tous les dirigeants aient la même responsabilité à faire de l'entreprise "un lieu de travail formidable pour tous" et "définisse et réponde de manière uniforme à toute forme de comportement inacceptable".

La lettre ouverte, dont l'existence a initialement été rapportée par The Verge, a été rédigée au cours des dernières semaines et partagée dans un groupe de discussion interne qui rassemble des milliers d'employés, a déclaré une personne au courant de l'affaire, qui a demandé à ne pas être nommée.

(Reportages Joey Roulette, Eric M. Johnson et Baranjot Kaur à Bengaluru; version française Valentine Baldassari)